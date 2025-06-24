В Госдуме назвали «штатной ситуацией» произошедшее с Терешковой на пленарном заседании

Останина назвала штатной ситуацией вывод Терешковой с заседания ГД помощниками

Председатель комитета Госдумы (ГД) по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина назвала штатной ситуацией вывод помощниками депутата и первой женщины-космонавта Валентины Терешковой с заседания нижней палаты парламента. Произошедшее она прокомментировала в беседе с Msk1.ru

По словам Останиной, помощники поинтересовались у Терешковой о ее самочувствии. «У нее всегда есть двое помощников, которые в определенное время выводят ее из зала», — пояснила депутат.

Ранее руководитель «Единой России» Владимир Васильев прервал свое выступление в Госдуме, заявив, что 88-летней Терешковой стало плохо. В свою очередь, журналист Александр Юнашев сообщил, что первую женщину космонавта вывели из зала для оказания медицинской помощи.

В мае стало известно о смерти 73-летнего депутата Госдумы и бывшего мэра Уфы Павла Качкаева. Как выяснилось, политик почувствовал себя плохо на дачном участке в Уфимском районе. Мужчину доставили в больницу села Булгаково, однако спасти его не удалось.