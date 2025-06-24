В Госдуме объявили о работе направленных на борьбу с нелегальной миграцией законов

Володин: Принятые законы, направленные против нелегальной миграции, заработали

Принятые Госдумой законы, направленные против нелегальной миграции, заработали. Об этом объявил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, передает РИА Новости.

Он отметил, что данные меры должны существенно изменить ситуацию в этой сфере. «Надо отдать должное Следственному комитету, МВД и Генпрокуратуре — они стоят на букве закона, который работает», — пояснил Володин.

Председатель Госдумы напомнил, что с 2024 года удалось принять 16 законов, направленных на борьбу с нелегальной миграцией, которые стали основой для работы правоохранителей. Инициаторами большей части нововведений были парламентарии, подчеркнул он.

До этого Володин рассказал, что образовательные органы будут передавать данные о детях мигрантов в МВД.

Он разъяснил, что в их числе персональные данные ребенка и его родителей, результаты тестирования, информация о зачислении в образовательную организацию и отчислении, сведения об обращении в образовательную организацию иностранных граждан, включенных в реестр контролируемых лиц.