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12:12, 24 июня 2025Мир

В Кремле ответили на вопрос об ударах Ирана по военным базам США

Песков: Тема ответа Ирана на удары США не поднималась во время встречи Путина
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Ракета-перехватчик видна в небе в Катаре

Ракета-перехватчик видна в небе в Катаре. Фото: Stringer / Reuters

Тема возможного ответа Ирана на удары США не поднималась во время встречи Владимира Путина и главы МИД Исламской Республики Аббаса Аракчи. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, об этом речь не заходила. Еще до вчерашней встречи из Ирана мы слышали, что ответ последует, поэтому это было анонсировано», — сказал представитель Кремля.

Ранее Тегеран выпустил не менее шести ракет в направлении американских военных баз в Катаре в рамках операции «Благословение победы». Удар стал ответом на атаку Штатов на ядерную инфраструктуру Исламской Республики.

До этого, 22 июня, США атаковали три ядерных объекта Ирана. «Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан», — заявил Трамп.

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