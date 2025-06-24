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12:08, 24 июня 2025Россия

В Кремле порассуждали о полемике Медведева с Трампом

Песков: Зампред СБ Медведев в полемике с Трампом отстаивает свою точку зрения
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) Дмитрий Медведев в полемике с президентом США Дональдом Трампом твердо отстаивает свою точку зрения. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Последовательная позиция Медведева выглядит важнее для Москвы, порассуждал пресс-секретарь президента России.

До этого Трамп ошибочно интерпретировал цитату Медведева о желании ряда стран передать Ирану ядерный боекомплект. Президент США в свойственной ему манере обратился в соцсети Truth Social к российскому политику. Медведев же в ответе постарался максимально развернуто донести свою мысль на английском языке.

В комментарии американскому лидеру зампред Совбеза подчеркнул, что осуждает удар США по Ирану. В то же время он указал, что Россия не станет поставлять Тегерану ядерное оружие.

Вот это да!
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