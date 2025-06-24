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21:10, 24 июня 2025Бывший СССР

В родном городе Зеленского в день его выступления на саммите НАТО улетел флаг Украины

На родине Зеленского в день его выступления на саммите НАТО улетел флаг Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

В родном городе президента Украины Владимира Зеленского, Кривом Роге, в день выступления политика на саммите НАТО в Гааге улетел флаг страны. Видео опубликовало издание «Страна.ua».

Ветер сорвал флаг с самого высокого флагштока в городе. На кадрах видно, как резкий порыв уносит полотно.

Украинский лидер встретился на саммите НАТО с генеральным секретарем альянса Марком Рютте. Они скоординировали шаги в рамках саммита и высказались об ожидаемых результатах.

Также ожидается встреча Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Уточнялось, что переговоры будут посвящены санкциям против России и закупкам оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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