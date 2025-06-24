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11:40, 24 июня 2025РоссияЭксклюзив

В России оценили достигнутое перемирие между Израилем и Ираном

Депутат Чепа: Прекращение огня между Израилем и Ираном будет временным
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Алексей Чепа

Алексей Чепа. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Режим прекращения огня между Израилем и Ираном будет временным, а не вечным, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Об этом он рассказал «Ленте.ру». По его мнению, в их конфликте множество моментов, которые могут привести к нарушению режима прекращения огня.

«Вряд ли, мне кажется, из такой ситуации это будет исполнено, когда очень много есть точек, которые могут привести к нарушению этих режимов. Мы знаем, что до этого объявления стороны продолжали наносить удары друг по другу, поэтому я думаю, что пока это тоже будет временное прекращение огня», — сказал Чепа.

Он добавил, что на данный момент не очень ясны результаты атаки США на ядерные объекты в Иране, так как есть сомнения в том, что эти объекты были полностью уничтожены. Депутат подчеркнул, что достигнутое перемирие — это положительные известия.

24 июня между Израилем и Ираном начался режим прекращения огня. Президент США Дональд Трамп заявлял о том, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны». По мнению Трампа, достигнутый режим прекращения огня «будет длиться вечно».

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