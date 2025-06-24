В России предсказали срок начала третьего раунда переговоров с Украиной

Депутат Чепа: Третий раунд переговоров с Украиной может пройти в течение месяца

Третий раунд российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта может состояться уже в этом месяце, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Об этом он рассказал «Ленте.ру». Обмены пленными и телами погибших продолжатся, предположил политик.

«В этом месяце, мне кажется», — сказал Чепа.

Он предположил, что в третьем раунде российско-украинских переговоров должно произойти какое-то сближение в рамках меморандумов, отправленных сторонами друг другу. Также возможно продолжение обменов пленными и погибшими.

23 июня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщал, что дата нового раунда переговоров с Украиной может определиться на этой неделе. 21 июня президент Украины Владимир Зеленский назвал инициативу Москвы о новом раунде переговоров «потенциальной попыткой отсрочить экономические санкции».

24 июня генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявлял, что переговоры России и Украины в Стамбуле являются несерьезными и НАТО делает ставку на продолжение военной помощи Киеву. По его словам, НАТО намерена обеспечить Украине максимально сильную позицию, когда начнутся серьезные переговоры.

