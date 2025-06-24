В России сделали вывод из мятежа Пригожина

24 июня 2023 года владелец ЧВК Евгений Пригожин после голословных обвинений в адрес Министерства обороны РФ объявил о начале мятежа и марше «Вагнера» на Москву. За сутки вагнеровцы прошли по территории нескольких российских регионов, по пути сбив несколько вертолетов и самолет. Вечером 24 июня Пригожин развернул колонны, а после — по договоренности с президентом Белоруссии Александром Лукашенко — уехал в эту республику, куда вскоре передислоцировалась часть его подчиненных.

После попытки мятежа в офисе Евгения Пригожина прошли обыски, в ходе которых силовики обнаружили поддельные паспорта, золотые слитки, парики и множество единиц оружия. Через два месяца самолет с владельцем ЧВК и рядом командиров подразделения разбился в Тверской области, никто не выжил.