В России сделали вывод из мятежа Пригожина

Действия руководства частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» поставили Россию на грань гражданского конфликта. Такой вывод о возможных последствиях мятежа владельца ЧВК Евгения Пригожина сделал член Совета Федерации Владимир Джабаров в Telegram.
24 июня 2023 года владелец ЧВК Евгений Пригожин после голословных обвинений в адрес Министерства обороны РФ объявил о начале мятежа и марше «Вагнера» на Москву. За сутки вагнеровцы прошли по территории нескольких российских регионов, по пути сбив несколько вертолетов и самолет. Вечером 24 июня Пригожин развернул колонны, а после — по договоренности с президентом Белоруссии Александром Лукашенко — уехал в эту республику, куда вскоре передислоцировалась часть его подчиненных.
После попытки мятежа в офисе Евгения Пригожина прошли обыски, в ходе которых силовики обнаружили поддельные паспорта, золотые слитки, парики и множество единиц оружия. Через два месяца самолет с владельцем ЧВК и рядом командиров подразделения разбился в Тверской области, никто не выжил.
По словам сенатора, мятеж командиров «Вагнера» вызвал радость «у откровенных русофобов за рубежом», однако в конечном итоге ни одно подразделение Вооруженных сил России не изменило присяге.
«Они продолжали героически отражать попытки наступления украинских неонацистов. Сплоченность и патриотизм нашего народа показали, что наша страна выстоит перед любыми испытаниями», — подытожил Джабаров.
Ранее журналист Анастасия Кашеварова описала реакцию вагнеровцев на слова президента России Владимира Путина о мятеже Пригожина. По ее словам, бойцы подразделения считали, что марш на Москву согласован с российским лидером.