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17:44, 24 июня 2025Экономика

В России захотели запретить продажу садовых участков отдельно от построек

В России захотели усовершенствовать закон в области садоводства
Мария Черкасова

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В России захотели запретить продажу садовых участков отдельно от построек. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который направлен на комплексное совершенствование правоотношений в огородничестве и садоводстве для собственных нужд, сообщает «Российская газета».

В настоящее время правовое регулирование отношений в «дачной» сфере носит «рассогласованный характер». Законопроект призван устранить эти пробелы. Собственникам огороднических и садовых участков планируется запретить продавать их отдельно от расположенных на них домов, гаражей и хозяйственных построек, если из-за этого землю невозможно будет использовать по целевому назначению.

Уточняется, что на садоводческих участках разрешается располагать системы подачи воды, газа, электричества и канализации, а также капитальные и временные постройки (в частности, теплицы, сараи, летние кухни, бани).

Ранее дачникам перечислили опасные для домашних животных растения, которые можно встретить на участке. К ним относятся наперстянка, дельфиниумы и другие садовые цветы семейства лютиковых, а также луковичные — тюльпаны, нарциссы и гиацинты.

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