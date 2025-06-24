В российском регионе неожиданно заметили «агрессивного подземного монстра»

Россияне запечатлели на видео краснокнижных сколий-гигантов под Самарой

Видео: Жигулевский государственный заповедник / ВКонтакте

Уникальное насекомое, которое считают «агрессивным подземным монстром», неожиданно заметили под Самарой — им оказалась сколия-гигант. Запись с видео и снимками публикует заповедник российского региона во «ВКонтакте».

В ролике показано, как несколько гигантских ос сидят на цветках клевера и пытливо «обнюхивают» их. На записи видны их огромные тельца с желтыми пятнами и довольно длинные крылья.

Сколия-гигант считается краснокнижным насекомым в регионе. Также она является одним из самых больших перепончатокрылых в России.

Увидеть ее в природе — задача не из легких, так как больше всего по времени она остается под землей, «прокладывая ходы в поисках пищи для своего потомства». Помимо этого, подчеркивается, что сколия не строит гнезда. Ее личинки чаще всего «зреют» на личинках тех насекомых, что обитают во влажных местах почвы. Они постепенно выедают своего «хозяина», а затем сплетают кокон. Активный лет «опасной красавицы» начинается с конца мая и продолжается до сентября.

В заповеднике также пояснили, что самки сколии отличаются от самцов размером и цветом головы. У самок она огромная и оранжевая. У самцов же голова остается маленькой и темной.

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