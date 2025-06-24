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13:30, 24 июня 2025Россия

В российском регионе ввели карантин из-за смертельно опасной инфекции

В двух селах Омской области ввели карантин из-за африканской чумы свиней
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

В двух селах Омской области объявили карантин из-за смертельно опасной инфекции — африканской чумы свиней, которую нашли у животных в населенных пунктах. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

По его информации, инфекцию выявили у свиней в населенных пунктах Моховой Привал и Захаровка в Муромцевском муниципальном районе. Специалисты делают все, чтобы заболевание не распространилось среди скота, часть животных увозят на убой.

Данные о заболевании подтвердили в региональном Россельхознадзоре, пишет ngs.ru. У жителей сел, где введен карантин, будут изымать свиней, впоследствии им выплатят компенсацию.

Чума свиней неопасна для человека. Она распространяется среди парнокопытных и смертельно опасна для них — вылечить животное в случае заражения невозможно.

Ранее режим чрезвычайной ситуации и повышенной готовности ввели в Каневском районе Краснодарского края из-за африканской чумы свиней. Заболевание распространилось в агрокомплексе «Каневской Бекон».

ЖЗЛ
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