В российском регионе ввели карантин из-за смертельно опасной инфекции

В двух селах Омской области ввели карантин из-за африканской чумы свиней

В двух селах Омской области объявили карантин из-за смертельно опасной инфекции — африканской чумы свиней, которую нашли у животных в населенных пунктах. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

По его информации, инфекцию выявили у свиней в населенных пунктах Моховой Привал и Захаровка в Муромцевском муниципальном районе. Специалисты делают все, чтобы заболевание не распространилось среди скота, часть животных увозят на убой.

Данные о заболевании подтвердили в региональном Россельхознадзоре, пишет ngs.ru. У жителей сел, где введен карантин, будут изымать свиней, впоследствии им выплатят компенсацию.

Чума свиней неопасна для человека. Она распространяется среди парнокопытных и смертельно опасна для них — вылечить животное в случае заражения невозможно.

Ранее режим чрезвычайной ситуации и повышенной готовности ввели в Каневском районе Краснодарского края из-за африканской чумы свиней. Заболевание распространилось в агрокомплексе «Каневской Бекон».