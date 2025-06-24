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05:30, 24 июня 2025Интернет и СМИ

В США оценили заявления главы МИД Ирана

Подполковник Дэвис: Отказ Ирана от мирной сделки вынудит Трампа начать войну
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Отказ Ирана от заключения мирной сделки с Израилем может вынудить президента США Дональда Трампа начать полноценную войну против Тегерана. Так ситуацию оценил подполковник американских вооруженных сил в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Прямо сейчас мы находимся под прицелом другой стороны из-за наших прошлых действий, которые сперва могут ускорить гибель американских военнослужащих, а затем поставить президента в положение, когда практически единственное, что он может сделать — это развязать войну», — сказал Дэвис.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что если США хотят вернуться к переговорам, они должны прекратить атаки иранской территории.

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