В Центробанке заявили об отсутствии явной рецессии в России

В Центробанке заявили, что в РФ явной рецессии на данный момент нет

На текущий момент рецессии в России явно не наблюдается. При этом есть плавное замедление темпов роста экономики, она уходит из перегрева, заявил директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка Андрей Ганган, пишет ТАСС.

«Мы понимаем, что находимся в некоем переломном моменте с точки зрения охлаждения экономической активности, разворота инфляционных трендов, и нам крайне важно ориентироваться на оперативные карты», — уточнил он.

По словам директора департамента, многие, в том числе эксперты, начинают пугать и говорить о рецессии в РФ. Ганган уточнил, что ситуация в экономике сейчас крайне неоднородная, однако не все так плохо.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что вслед за похолоданием в экономику России придет потепление. До этого глава Минэкономразвития Максим Решетников предупредил, что экономика уже находится на пороге рецессии.

В ответ на это Силуанов назвал ситуацию похолоданием, а глава Центробанка Эльвира Набиуллина напомнила, что так выглядит выход из перегрева экономики.