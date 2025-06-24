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08:56, 24 июня 2025Экономика

В Центробанке заявили об отсутствии явной рецессии в России

В Центробанке заявили, что в РФ явной рецессии на данный момент нет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

На текущий момент рецессии в России явно не наблюдается. При этом есть плавное замедление темпов роста экономики, она уходит из перегрева, заявил директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка Андрей Ганган, пишет ТАСС.

«Мы понимаем, что находимся в некоем переломном моменте с точки зрения охлаждения экономической активности, разворота инфляционных трендов, и нам крайне важно ориентироваться на оперативные карты», — уточнил он.

По словам директора департамента, многие, в том числе эксперты, начинают пугать и говорить о рецессии в РФ. Ганган уточнил, что ситуация в экономике сейчас крайне неоднородная, однако не все так плохо.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что вслед за похолоданием в экономику России придет потепление. До этого глава Минэкономразвития Максим Решетников предупредил, что экономика уже находится на пороге рецессии.

В ответ на это Силуанов назвал ситуацию похолоданием, а глава Центробанка Эльвира Набиуллина напомнила, что так выглядит выход из перегрева экономики.

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