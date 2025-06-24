Вэнс сообщил о цели ударов США по Ирану

Вэнс: США ударами по Ирану преследовали цель уничтожить ядерную программу

Соединенные Штаты ударами по Ирану преследовали цель уничтожить иранскую ядерную программу. С таким признанием выступил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.

«Нашей миссией было уничтожить ядерные объекты и ядерную программу Ирана, что мы, конечно же, и сделали», — отметил он.

По его словам Штаты поддерживают борцов за свободу по всему миру, но американская миссия состояла в том, чтобы уничтожить ядерные объекты.

Ранее аналитик Павел Дубравский рассказал об изначальном отношении президента США Дональда Трампа к операции против Ирана. По его мнению, он никогда не исключал, что Соединенным Штатам придется ее осуществить.

В ночь на 22 июня Штаты нанесли удар по иранским ядерным объектам. По словам Дональда Трампа, целями операции стали Фордо, Натанз и Исфахан.