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07:11, 24 июня 2025Мир

Вэнс сообщил о цели ударов США по Ирану

Вэнс: США ударами по Ирану преследовали цель уничтожить ядерную программу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетЯдерная программа Ирана

Фото: Carlos Barria / Reuters

Соединенные Штаты ударами по Ирану преследовали цель уничтожить иранскую ядерную программу. С таким признанием выступил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.

«Нашей миссией было уничтожить ядерные объекты и ядерную программу Ирана, что мы, конечно же, и сделали», — отметил он.

По его словам Штаты поддерживают борцов за свободу по всему миру, но американская миссия состояла в том, чтобы уничтожить ядерные объекты.

Ранее аналитик Павел Дубравский рассказал об изначальном отношении президента США Дональда Трампа к операции против Ирана. По его мнению, он никогда не исключал, что Соединенным Штатам придется ее осуществить.

В ночь на 22 июня Штаты нанесли удар по иранским ядерным объектам. По словам Дональда Трампа, целями операции стали Фордо, Натанз и Исфахан.

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