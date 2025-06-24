Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:07, 24 июня 2025Из жизни

Верблюда-женоненавистника силой переселили в вольер к самкам

В Ростовской области верблюда-женоненавистника переселили к самкам экскаватором
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Верблюда-женоненавистника из зоопарка в Ростовской области переселили в новый вольер при помощи экскаватора. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Молодой верблюд по имени Тоша живет в южном парке птиц «Малинки» и не любит переезжать. Этим летом животное весом 480 килограммов должно было переселиться в новый просторный вольер с луговыми полями к трем взрослым самкам, однако он наотрез отказался переходить в него добровольно.

В итоге Тошу было решено перевозить экскаватором. В процессе переезда сотрудники парка использовали широкие стропы и грузоподъемный кран. Чтобы верблюд не нервничал, ему дали немного успокоительного и надели повязку на глаза. Операция по перевозке увенчалась успехом — Тоша чувствует себя хорошо. Впереди у него знакомство с соседками и набор веса: к пяти годам Тоша будет весить уже 500-800 килограммов.

Материалы по теме:
Перепись хвостатых. В России посчитают домашних животных
Перепись хвостатых.В России посчитают домашних животных
24 декабря 2021
Дичь какая Россияне заводят опасных животных и хвастаются этим на YouTube. Зачем они это делают?
Дичь какаяРоссияне заводят опасных животных и хвастаются этим на YouTube. Зачем они это делают?
11 апреля 2021

Ранее из парка птиц «Малинки» сбежал кенгуру по кличке Сидней. Зверь несколько дней скакал по округе, пока волонтерам не удалось найти его и вернуть в вольер.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп пригрозил Израилю

    Трамп нецензурно выругался в адрес Израиля и Ирана

    «Любопытная Варвара» попала в объектив фотоловушки в российском заповеднике

    Дачникам напомнили о важности регистрировать некоторые постройки

    Эндокринолог рассказала о лучшем времени для занятия спортом

    В России рабочие свинокомплекса спустились в заполненный отходами коллектор и не выжили

    Азиатская страна резко нарастила закупки российской водки

    Облачное хранилище Microsoft назвали черной дырой

    Путин высказался об обмене пленными с Украиной

    Из коммюнике НАТО исчезла Украина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости