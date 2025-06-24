Верблюда-женоненавистника силой переселили в вольер к самкам

В Ростовской области верблюда-женоненавистника переселили к самкам экскаватором

Верблюда-женоненавистника из зоопарка в Ростовской области переселили в новый вольер при помощи экскаватора. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Молодой верблюд по имени Тоша живет в южном парке птиц «Малинки» и не любит переезжать. Этим летом животное весом 480 килограммов должно было переселиться в новый просторный вольер с луговыми полями к трем взрослым самкам, однако он наотрез отказался переходить в него добровольно.

В итоге Тошу было решено перевозить экскаватором. В процессе переезда сотрудники парка использовали широкие стропы и грузоподъемный кран. Чтобы верблюд не нервничал, ему дали немного успокоительного и надели повязку на глаза. Операция по перевозке увенчалась успехом — Тоша чувствует себя хорошо. Впереди у него знакомство с соседками и набор веса: к пяти годам Тоша будет весить уже 500-800 килограммов.

Ранее из парка птиц «Малинки» сбежал кенгуру по кличке Сидней. Зверь несколько дней скакал по округе, пока волонтерам не удалось найти его и вернуть в вольер.