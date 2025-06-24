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13:26, 24 июня 2025Забота о себеЭксклюзив

Врач назвала первый сигнал грядущего инфаркта

Кардиолог Богаевская назвала стенокардию первым признаком проблем с сердцем
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Photo_imagery / Shutterstock / Fotodom

Один из первых сигналов грядущих проблем с сердцем — это стенокардия, заявила кардиолог медицинского центра «УНКП-Мед» Евгения Богаевская. Об этой патологии и признаках ее развития она рассказала «Ленте.ру».

Богаевская объяснила, что при стенокардии человек ощущает давящую или сжимающую боль в груди, которая иногда чувствуется в левой руке, плече, шее или нижней челюсти. Обычно боль длится до 15 минут и сопровождается недостатком воздуха и одышкой. «Стенокардию еще называют "грудной жабой" — из-за того, что за грудиной возникает давящее ощущение, становится трудно дышать», — уточнила она.

«Важно понимать, что стенокардия — не только про боль и дискомфорт. На самом деле это важный предвестник более серьезных сердечных заболеваний, в том числе инфаркта миокарда», — предупредила врач.

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Врач отметила, что в группе повышенного риска развития стенокардии находятся пожилые люди, люди с гипертонией, ожирением и сахарным диабетом, а также заядлые курильщики, люди с высоким пульсом и те, кто ведет малоподвижный образ жизни.

Ранее кардиолог Магдалена Перельо рассказала о самых опасных для сердца продуктах. По ее словам, этому органу вредит переработанное мясо из-за большого количества соли в составе.

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