ВС России атаковали бойцов ВСУ под мостом в Харьковской области

Российские военные атаковали бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом заявил военнослужащий армии России с позывным Комар, передает РИА Новости.
По его словам, украинские солдаты пытались обустроить укрытие под железнодорожным мостом. Объект располагался на волчанском направлении.
«Боевики копались под мостом — наши ударили "птичкой" (беспилотным летательным аппаратом, БПЛА — прим. «Ленты.ру»)», — прокомментировал Комар удар по позиции ВСУ.
Ранее стало известно об ударе БПЛА по учебному центру ВСУ. Он находился в Черниговской области.