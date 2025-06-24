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14:44, 24 июня 2025Бывший СССР

ВС России атаковали бойцов ВСУ под мостом в Харьковской области

РИА Новости: ВС России ударили по позиции ВСУ под мостом в Харьковской области
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные атаковали бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом заявил военнослужащий армии России с позывным Комар, передает РИА Новости.

По его словам, украинские солдаты пытались обустроить укрытие под железнодорожным мостом. Объект располагался на волчанском направлении.

«Боевики копались под мостом — наши ударили "птичкой" (беспилотным летательным аппаратом, БПЛА — прим. «Ленты.ру»)», — прокомментировал Комар удар по позиции ВСУ.

Ранее стало известно об ударе БПЛА по учебному центру ВСУ. Он находился в Черниговской области.

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