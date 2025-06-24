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16:42, 24 июня 2025Мир

Вучичу пригрозили протестами из-за одного решения по Украине

Вучич заявил, что ему пригрозили протестами из-за остановки экспорта боеприпасов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ему пригрозили протестами из-за решения об остановке экспорта боеприпасов за рубеж, в том числе на Украину. Его слова приводит РИА Новости.

«Со вчерашнего вечера я под большим давлением извне и изнутри. Мне сообщили, что в июле будут протесты на предприятиях ВПК, чтобы показать мне, что экспорт [боеприпасов] нужен», — сказал он.

Вучич утверждает, что давление на него оказывается с целью вынудить Белград поставить партии военной продукции, предусмотренные действующими контрактами. По его словам, вопрос о том, каким странам Сербия продолжит поставлять боеприпасы, будет в скором времени решаться советом национальной безопасности.

Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что Сербия использует обходные пути для поставок вооружений на Украину. В ответ на обвинения Вучич заявил, что страна полностью приостановила экспорт боеприпасов за рубеж.

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