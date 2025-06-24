Юлия Ковальчук сделала заявление о третьем ребенке

Певица Юлия Ковальчук призналась, что хотела бы третьего ребенка от Чумакова

Певица Юлия Ковальчук рассказала, что хотела бы завести третьего ребенка со своим супругом Алексеем Чумаковым. В этом артистка призналась в интервью порталу «Страсти».

Ковальчук заявила, что обожает заниматься детьми и старается проводить все свободное время с дочками. Пара воспитывает двух детей: 12 октября 2017 года родилась дочь звезд Амелия, а в июле 2023 года — вторая девочка, которую назвали Алисия.

«Бог даст, буду рада третьему, безусловно. Еще не закрыт гештальт по мальчикам. Но нет, я не беременна, пока порадовать вас такой новостью не могу», — сказала Юлия.

Также звездная мама призналась, что иногда ей приходится разнимать девочек.

«Они иногда дерутся страшно. Приходится им объяснять, почему не стоит драться», — добавила она.

Ранее стало известно, что Юлия Ковальчук заявила, что скандальное интервью Чумакова укрепило их отношения.