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16:56, 6 мая 2025Культура

Ковальчук сделала заявление об отношениях с Чумаковым на фоне скандала

Юлия Ковальчук заявила, что скандальное интервью Чумакова укрепило их отношения
Андрей Шеньшаков
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Певица Юлия Ковальчук призналась, что после скандального интервью Алексея Чумакова их пара стала еще крепче. Об этом артистка рассказала в интервью 5-tv.ru.

По словам Юлии, она просто не понимает, в чем причина критики, обрушившейся на ее супруга.

«Когда я узнала, что что-то происходит, я даже вообще не поняла, к чему люди в соцсетях прицепились. Это конечно их мнение, им с ним комфортно. Переубеждать никто никого точно не будет. После этой ситуации мы только стали еще ближе», — сообщила Ковальчук.

Причиной хейта в адрес Чумакова стало высказывание о том, как начались их отношения с Ковальчук. В интервью он заявил, что выбирал девушку по принципу «вдул или не вдул бы». После такого признания пользователи социальных сетей обвинили артиста в сексизме и призвали Юлию расстаться с ним, несмотря на 12 лет отношений.

Ранее стало известно, что на караоке-бар известного певца Алексея Чумакова в Москве подали в суд.

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