Ковальчук сделала заявление об отношениях с Чумаковым на фоне скандала

Юлия Ковальчук заявила, что скандальное интервью Чумакова укрепило их отношения

Певица Юлия Ковальчук призналась, что после скандального интервью Алексея Чумакова их пара стала еще крепче. Об этом артистка рассказала в интервью 5-tv.ru.

По словам Юлии, она просто не понимает, в чем причина критики, обрушившейся на ее супруга.

«Когда я узнала, что что-то происходит, я даже вообще не поняла, к чему люди в соцсетях прицепились. Это конечно их мнение, им с ним комфортно. Переубеждать никто никого точно не будет. После этой ситуации мы только стали еще ближе», — сообщила Ковальчук.

Причиной хейта в адрес Чумакова стало высказывание о том, как начались их отношения с Ковальчук. В интервью он заявил, что выбирал девушку по принципу «вдул или не вдул бы». После такого признания пользователи социальных сетей обвинили артиста в сексизме и призвали Юлию расстаться с ним, несмотря на 12 лет отношений.

Ранее стало известно, что на караоке-бар известного певца Алексея Чумакова в Москве подали в суд.