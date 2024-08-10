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12:58, 10 августа 2024Культура

На бизнес известного российского певца подали в суд

Shot: на караоке-бар певца Алексея Чумакова в Москве подали в суд

Фото: Роман Денисов / Globallookpress.com

На бизнес известного российского певца Алексея Чумакова подали в суд. Об этом сообщает Shot в Telegram.

На караоке-бар Чумакова под названием Jimmy Poy на Лубянском проезде в Москве подали в суд. Истцом выступило предприятие «Стройэнергокомплект», занимающееся инженерными коммуникациями. Утверждается, что компания артиста уже два года не может оплатить задолженность по договору в 354 тысячи рублей, поэтому теперь должна еще оплатить 75 тысяч рублей за доставленные неудобства. Уточняется, что в итоге певец должен предприятию 429 тысяч рублей.

В беседе с Shot Чумаков опроверг причастность к караоке Jimmy Poy. «Хотя певец имеет в нем 45 процентов и регулярно там выступал», — добавляет издание.

9 июля певица Юлия Ковальчук сообщила, что она и ее супруг Алексей Чумаков стали родителями во второй раз. У пары родилась дочь. В 2017 году у Ковальчук и Чумакова родилась первая дочь — Амелия.

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      Олег Давыдов
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