Забытые в шкафу на 20 лет украшения продали за 870 тысяч рублей

В Великобритании украшения, забытые в шкафу, продали за 870 тысяч рублей

В Великобритании женщина продала на аукционе украшения, оставленные ей тетей. Об этом сообщает Jam Press.

Британка, чье имя не называется, рассказала, что получила ювелирные изделия в наследство от тети. Она положила их в шкаф и забыла об их существовании. Лишь спустя почти 20 лет, когда понадобились деньги, женщина решила их продать.

Сотрудники аукционного дома определили, что унаследованные украшения относятся к времени правления королевы Виктории (1837-1901) и короля Эдуарда VII (1901-1910). Среди выставленных на аукцион вещей были золотые карманные часы, браслет, кольцо и цепи. Они ушли с молотка за 8225 фунтов стерлингов (870 тысяч рублей). Итоговая стоимость украшений в восемь раз превысила предполагаемую.

Владелец аукционного дома Ричард Уинтертон назвал коллекцию женщины капсулой времени для викторианских сокровищ. По словам мужчины, они привели в восторг его оценщиков.

Ранее сообщалось, что в Лондоне с молотка ушли документы британского криптографа Алана Тьюринга, случайно найденные на чердаке. Продавцы бумаг оказались племянника друга и коллеги Тьюринга — математика Нормана Рутледжа.

