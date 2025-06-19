Семья нашла на чердаке документы великого математика и продала их за 50 миллионов рублей

В Лондоне документы математика Алана Тьюринга продали за 50 миллионов рублей

В Лондоне с молотка ушли документы британского криптографа Алана Тьюринга, случайно найденные на чердаке. Об этом пишет The Guardian.

Семья наткнулась на бумаги во время уборки чердака в ноябре 2024 года. Их уже собирались выбросить, как кто-то заметил, кому они принадлежат. Оказалось, что на чердаке пылились научные работы Тьюринга — великого математика, взломавшего код немецкой военной шифровальной машины «Энигма». Среди них были докторская диссертация криптографа, подписанная лично им, а также его статья об универсальной вычислительной машине.

Оказалось, что чердак с ценными бумаги принадлежал племянникам математика Нормана Рутледжа — коллеги и друга Тьюринга. После того, как криптографа не стало, его мать подарила Рутледжу некоторые из бумаг. Родственники Рутледжа отдали их на аукцион Hansons. Их продали за 465 тысяч фунтов стерлингов (50 миллионов рублей). Эта сумма превысила оценочную стоимость архивных работ в три раза.

«Это была распродажа, не похожая ни на одну другую, с лотами, не похожими ни на какие другие, очень запоминающееся и особенное событие, частью которого мне выпала честь быть», — заявил основатель Hansons Чарльз Хэнсон. По его словам, найденные документы — важные воспоминания о культовом человеке.

Ранее сообщалось, что в Париже тайник с золотыми монетами неизвестного коллекционера продали на аукционе за 3,3 миллиона евро. Его нашел упрямый нотариус в кладовой своего клиента.

