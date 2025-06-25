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20:55, 25 июня 2025Спорт

Американец остался без трусов и выиграл забег

Американский бегун Крис Робинсон выиграл соревнования в Чехии, порвав трусы
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Petr David Josek / AP

Американский бегун Крис Робинсон стал победителем соревнований Ostrava Golden Spike в Чехии. Об этом сообщает ТАСС.

Спортсмен выиграл забег на 400 метров с барьерами с отрывом в 0,06 секунды. На середине дистанции у американца порвались трусы, и остальную часть трассы он пробежал полуголым. Победу Робинсон отпраздновал, сделав сальто.

В 2024 году бегун выигрывал чемпионат NCAA в беге на 400 метров с барьерами. На этой же дистанции он становился чемпионом в эстафете.

Ранее олимпийский чемпион в прыжках на батуте белорус Иван Литвинович рассказал о талисмане, который помог ему завоевать золото Игр-2020. «Мама меня накрутила, что от сглаза должны быть трусы с красной резиночкой», — поделился он.

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