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17:52, 25 июня 2025Экономика

Банк России опустил курсы доллара и евро

Официальный курс рубля на 26 июня вырос к доллару и евро
Дмитрий Воронин
СюжетКурс доллара:

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Официальный курс рубля, установленный Банком России на 26 июня, вырос к ведущим мировым валютам, следует из опубликованных на сайте регулятора данных.

После вчерашнего подъема стоимости европейской валюты почти на 2 рубля, в среду Центробанк (ЦБ) опустил ее курс на 68 копеек, до 91,06 рубля. Доллар в свою очередь снизился на 19 копеек, до 78,2.

Курс американской валюты остается в ожидающемся аналитиками в ближайшие дни диапазоне в 77-79 рублей за единицу. Его рост как минимум до 85 рублей прогнозируется в случае, если ЦБ в конце июля решит пойти на второе подряд снижение ключевой ставки.

Пока же сокращение предложения иностранной валюты, вызванное невысокими несмотря на события на Ближнем Востоке ценами на нефть, частично компенсируется для российской валюты увеличением ее продаж в период налоговых платежей, отмечает эксперт «БКС Экспресс» Дмитрий Бабин. После исчерпания этого фактора речь может пойти о более устойчивом ослаблении рубля, полагает он.

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