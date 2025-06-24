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18:20, 24 июня 2025Экономика

ЦБ поднял курсы доллара и евро

ЦБ повысил официальные курсы доллара и евро в России
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Globallookpress.com

Руководство Центробанка (ЦБ) подняло официальные курсы доллара и евро в России. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Котировки американской валюты в среду, 25 июня, составят примерно 78,39 рубля, а европейской — 91,74 рубля. Для сравнения: во вторник, 24-го числа, курс доллара находился на уровне в 78,29 рубля, евро — 89,84 рубля. Таким образом, ЦБ повысил официальные курсы ведущих мировых валют на 10 копеек и 1,9 рубля соответственно. Котировки китайского юаня, в свою очередь, повысили на 10 копеек — с 10,87 до 10,97 рубля.

В настоящее время поддержку рублю оказывает в том числе рост цен на основной экспортный сорт нефти РФ Urals. На фоне опасений участников глобального энергетического рынка по поводу возможного перекрытия Ормузского пролива стоимость барреля российской марки впервые с января превысила 68 долларов. Однако сказать пока трудно, насколько устойчивым окажется этот тренд, сходятся во мнении эксперты.

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Других же фундаментальных факторов, способных оказать длительную поддержку рублю, в настоящее время не наблюдается. Переговорный процесс России и США по поводу прекращения боевых действий на Украине сейчас застопорился, несмотря на неоднократные заявления главы Белого дома Дональда Трампа о намерении «заключить сделку с РФ».

На этом фоне ряд экспертов прогнозируют ослабление курса рубля к доллару во второй половине 2025 года. Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов ожидает, что котировки американской валюты к концу декабря смогут вплотную приблизиться к уровню в 100 рублей. Старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко считает, что доллару удастся пробить эту психологическую отметку уже к началу осени. Подобной динамике, отмечает она, поспособствует в том числе снижение цен на основные категории экспортной продукции РФ, включая нефть.

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