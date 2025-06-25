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20:21, 25 июня 2025Ценности

Беременная возлюбленная Тимати показала улыбку после брекетов

Возлюбленная Тимати модель Иванова показала ровные зубы после брекетов
Екатерина Ештокина

Кадр: @halfbloodval

Беременная возлюбленная российского рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов), модель Валентина Иванова показала улыбку после брекетов. Соответствующий ролик появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Сначала модель сняла процесс удаления ортодонтической конструкции. Затем она продемонстрировала результат лечения. Так, избранница исполнителя похвасталась ровными и белыми зубами. «Просто не передать это чувство, когда можно провести языком по зубам и там ничего нет», — призналась Иванова.

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При этом она рассказала, что планирует впервые сделать отбеливание и нарастить «стертые» зубы. Кроме того, она уточнила, что устанавливать виниры не намерена.

«У меня свои очень красивые, белые и здоровые от природы зубы, которые стоило своевременно пролечить. Вообще, я считаю, что виниры прибавляют возраст, и это лично мое мнение. Если нет острой необходимости (а я имею в виду плохие зубы), то тогда да, вопросов не возникает», — заключила звезда.

В мае беременная возлюбленная Тимати показала фигуру в бикини. Избранница музыканта поделилась кадрами с отдыха на Мальдивах.

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