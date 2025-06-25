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08:25, 25 июня 2025Россия

Беспилотники ВСУ уничтожили в двух муниципалитетах российского региона

Гусев: Беспилотники ВСУ уничтожили в двух муниципалитетах Воронежской области
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Unsplash

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) обнаружили и уничтожили в двух муниципалитетах Воронежской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в Telegram-канале.

Он отметил, что устройства были ликвидированы дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО). По предварительным данным, никто из мирных граждан не пострадал.

Опасность атаки дронов в Воронежской области сохраняется, пояснил Гусев.

Других подробностей о происшествии губернатор не привел.

Ранее стало известно, что силы ПВО уничтожили более пяти беспилотников в Воронежской области. Тогда сведений о пострадавших не поступало.

До этого жители Курска рассказали о звуках взрыва в небе над городом. Очевидцы указывали, что в некоторых домах начали дрожать окна. Предположительно, там сработала система ПВО.

ЖЗЛ
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