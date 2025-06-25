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20:08, 25 июня 2025Бывший СССР

Депутат Рады обратил внимание на противоречие в заявлениях Трампа и Зеленского

Дмитрук: В заявлениях Трампа и Зеленского видны явные противоречия
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Toby Melville / Reuters

Покинувший Украину депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заметил противоречия в заявлениях президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа после их встречи. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.

Как отметил парламентарий, Зеленский в своем заявлении рассказал, что обсуждал с американским лидером прекращение огня на территории Украины, в то время как Трамп заявил обратное.

«Получается хороший диалог. И здесь совершенно нет никаких вопросов к Трампу. Он не может говорить о серьезных вещах с человеком, который может гарантировать только собственный угар», — добавил Дмитрук.

Ранее депутат призвал Владимира Зеленского уйти с поста президента страны. По словам Дмитрука, Зеленский в своих видеообращениях дает украинцам обещания, которые не выполнил и никогда не сможет выполнить.

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