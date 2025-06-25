Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:07, 25 июня 2025Россия

Доставщики еды устроили драку во дворе в Москве и попали на видео

MK.RU: Доставщики еды устроили драку во дворе на улице Генерала Белова в Москве
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Доставщики еды устроили драку во дворе на улице Генерала Белова на юге Москвы. Их действия попали на видео, соответствующие кадры распространил MK.RU.

На представленном ролике видно, как группа мужчин громко выясняет отношения неподалеку от детской площадки. Затем спор переходит в обмен взаимными ударами. Часть оппонентов покидает место на белом автомобиле.

Как утверждает MK.RU, местные жители не раз жаловались на то, что курьеры дебоширят. В правоохранительных органах пока ситуацию не комментировали.

До этого сообщалось, что в подмосковном Чехове задержали 32 мигранта после массовой драки у торгового центра. В результате стычки пострадали два человека.

Еще раньше в Казани произошла массовая драка выпускников.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об обысках у основателя «Анжи»

    В одной постсоветской стране запретили порно

    Силовиков на обысках связанных с основателем Анжи адресов показали на видео

    Россиянам назвали три главных причины не вести диалог с мошенником

    Раскрыта распространенная ошибка при употреблении кофе

    Директора югорской нефтекомпании обвинили в неуплате 1,8 миллиарда рублей налогов

    Россия максимизировала закупки южнокорейского девайса

    Россия ударила «Геранями» по цеху сборки БПЛА для ВСУ

    В месте случившейся с Бодровым трагедии спасли боровшегося за жизнь два дня мужчину

    ВСУ отказались от профессиональных снайперов на одном направлении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости