Доставщики еды устроили драку во дворе в Москве и попали на видео

MK.RU: Доставщики еды устроили драку во дворе на улице Генерала Белова в Москве

Доставщики еды устроили драку во дворе на улице Генерала Белова на юге Москвы. Их действия попали на видео, соответствующие кадры распространил MK.RU.

На представленном ролике видно, как группа мужчин громко выясняет отношения неподалеку от детской площадки. Затем спор переходит в обмен взаимными ударами. Часть оппонентов покидает место на белом автомобиле.

Как утверждает MK.RU, местные жители не раз жаловались на то, что курьеры дебоширят. В правоохранительных органах пока ситуацию не комментировали.

До этого сообщалось, что в подмосковном Чехове задержали 32 мигранта после массовой драки у торгового центра. В результате стычки пострадали два человека.

Еще раньше в Казани произошла массовая драка выпускников.