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09:02, 25 июня 2025Путешествия

Европеец назвал запретный вопрос для женщин в России

Алина Черненко

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Живущий в России тревел-блогер из Нидерландов назвал запретный вопрос для русских женщин. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге «Голландец в России» на платформе «Дзен».

Европеец отметил, что в этих двух странах женщины по-разному относятся к возрасту. По его мнению, в России эта тема более чувствительная.

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«Многие девушки стараются прятать свой возраст. И самый страшный вопрос, который нельзя задавать девушкам в России: "Сколько вам лет?"» — пояснил он.

Автор публикации добавил, что на это можно получить ответ: «А сколько ты думаешь?» После этого мужчине важно не ошибиться и назвать как минимум на десять лет меньше, чем ему кажется, поделился блогер.

По словам голландца, у него на родине женщины не привыкли скрывать свой возраст и даже шутят на эту тему. «У нас даже фраза есть: "Старение — это не потеря времени, это приобретение опыта"», — заключил автор.

Ранее этот же тревел-блогер рассказал о появившихся после переезда в Россию привычках. В частности, он начал проверять сроки годности продуктов и их состав.

Вот это да!
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