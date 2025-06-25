Глава МИД Польши объяснил рост военных расходов в Европе фразой «Путин разбудил гиганта»

Сикорский: Путин разбудил гиганта, России будет сложно равняться расходам Европы

Президент России Владимир Путин «разбудил гиганта» в лице Европейского союза (ЕС), который начал резко увеличивать оборонные расходы. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в ходе трансляции NATO Public Forum на YouTube.

«Путин разбудил гиганта, мы [страны Европы] начали тратить настоящие деньги. Речь идет о миллиардах и миллиардах. Россия через несколько лет окажется в ситуации, когда ей будет сложно сравняться с нашими расходами, как было с СССР в 1980-х», — сказал глава МИД.

Политик подчеркнул, что речь идет не о символических суммах, а о «серьезных инвестициях» в оборону.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страны НАТО увеличивают оборонные расходы не ради США и президента Дональда Трампа, а ради собственной безопасности. Мерц подчеркнул, что Германия должна взять на себя большую ответственность на фоне угрозы со стороны России.

До этого стало известно, что страны НАТО согласовали к 2035 году повышение военных расходов до пяти процентов от ВВП. Дипломаты рассказали, что государства решили выделять 3,5 процента напрямую, еще 1,5 процента тратить на кибербезопасность и модернизацию дорожной сети.