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15:58, 25 июня 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на слова нового главкома США в Европе о победе Украины

Депутат Колесник: Слова Гринкевича о победе Украины вызывают смех
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Слова нового главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе и главы Европейского командования Вооруженных сил США генерал-лейтенанта Алексуса Гринкевича о возможной победе Украины в конфликте вызывают смех и иронию, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Реакцией он поделился с «Лентой.ру».

Ранее, отвечая на вопрос о перспективах конфликта, американский военный допустил, что Украина может победить.

«Они там и Иран победили мужественно, используя громадные силы. Раструбили на весь мир, как они победили. Но Иран этого не знает, что их победили, видимо, забыли оповестить. Такие высказывания говорят о полнейшей некомпетентности. (...) Хотел бы ему как офицер сказать: слушай, пей, закусывай, гуляй и побольше молчи. Его дело выполнять свои обязанности», — поделился депутат.

Ранее Гринкевич, будучи кандидатом на пост главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, заявил, что российский флот является наиболее боеспособным в акватории Черного моря.

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