Грибок из гробницы Тутанхамона использовали для создания нового лекарства от рака

Times: Грибок из гробницы Тутанхамона может помочь найти лекарство от рака

Грибок, отравивший исследователей гробницы Тутанхамона, может помочь в разработке нового лекарства от рака. Об этом

Гао является одним из авторов исследования, в ходе которого использовали грибок под названием аспергилл желтый, чтобы создать вещество, способное бороться с раковыми клетками. Уточняется, что именно этот грибок назвали вероятной причиной болезни, унесшей жизни нескольких исследователей египетских пирамид. «Грибы дали нам пенициллин. И эти результаты доказывают, что нам предстоит найти еще много лекарств, полученных из натуральных продуктов», — заявил ученый.

По его словам, во время экспериментов ученые исследовали белок, выделяемый грибом. Затем с его помощью они синтезировали вещество, способное проникать в раковые клетки и нарушать процесс их деления. «Раковые клетки делятся бесконтрольно. Полученные соединения блокируют образование микротрубочек, которые необходимы для процесса их деления», — объяснил Гао.

Исследователь подчеркнул, что полученное соединение действовало не на все раковые клетки. Оно оказалось неэффективным при раке молочной железы, печени и легких.

Ранее врач-онколог Александрос Георгиу и исследователь рака Уильям Хилл назвали возможную причину развития рака легких у некурящих. По их мнению, причина может быть в загрязнении воздуха.