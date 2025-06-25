«Гуф» разгромил «гнездо» ВСУ

Расчет ВС России «Гуф» уничтожил автомобиль и пункт управления БПЛА ВСУ

Расчет операторов дронов Вооруженных сил (ВС) России «Гуф» уничтожил автомобиль и пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео опубликовано в связанном с 49-й общевойсковой армией ВС России Telegram-канале.

«Теперь ВСУшники остались без гнезда. Продолжаем работать на победу!» — подчеркивается в сообщении.

На видео запечатлен удар расчета ВС России по пункту управления БПЛА ВСУ на подконтрольной Киеву территории Херсонской области. В результате атаки российские бойцы поразили автомобиль и расположенный в складском помещении пункт дислокации украинских военных.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о массированной атаке ВСУ на регион с использованием БПЛА. Он отметил, что силы и средства противовоздушной обороны ВС России продолжают работу.