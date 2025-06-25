Херсонская область подверглась массированной атаке ВСУ

Сальдо: ВСУ начали массированную атаку Херсонской области с использованием БПЛА

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали массированную атаку Херсонской области. Украинская сторона применяет беспилотные летательные аппараты (БПЛА) самолетного типа, сообщил глава региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

«Уже несколько беспилотников сбито», — рассказал Сальдо. Он отметил, что силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил России продолжают работу.

Ранее украинские беспилотники атаковали Казань. Там также работают системы ПВО. Официальной информации касательно атаки на Татарстан пока не поступало.