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15:28, 25 июня 2025Мир

Иран впервые признал ущерб ядерным объектам после ударов США

МИД Ирана: Ядерные объекты серьезно пострадали в результате авиаударов США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Iran State Tevevision / AP

Ядерные объекты Ирана серьезно пострадали в результате авиаударов США. Об этом заявил официальный представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи, передает Associated Press (AP).

«Наши ядерные установки сильно пострадали, в этом нет сомнений», — сказал он, отказавшись раскрыть детали.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил об уничтожении всех ядерных объектов Ирана. По его словам, им был нанесен колоссальный ущерб, сравнимый с полным разрушением.

США нанесли удар по трем ядерным объектам Ирана в ночь на воскресенье, 22 июня. Ключевыми целями стали три ядерных объекта — в Фордо, Исфахане и Натанзе. При атаке были использованы стратегические бомбардировщики B-2 Spirit и противобункерные бомбы.

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