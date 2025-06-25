Иран впервые признал ущерб ядерным объектам после ударов США

МИД Ирана: Ядерные объекты серьезно пострадали в результате авиаударов США

Ядерные объекты Ирана серьезно пострадали в результате авиаударов США. Об этом заявил официальный представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи, передает Associated Press (AP).

«Наши ядерные установки сильно пострадали, в этом нет сомнений», — сказал он, отказавшись раскрыть детали.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил об уничтожении всех ядерных объектов Ирана. По его словам, им был нанесен колоссальный ущерб, сравнимый с полным разрушением.

США нанесли удар по трем ядерным объектам Ирана в ночь на воскресенье, 22 июня. Ключевыми целями стали три ядерных объекта — в Фордо, Исфахане и Натанзе. При атаке были использованы стратегические бомбардировщики B-2 Spirit и противобункерные бомбы.