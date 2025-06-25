ispace уточнила обстоятельства неудачной посадки Hakuto-R M2 на Луну

ispace: Модуль Hakuto-R M2 жестко сел на Луну из-за совпадения ряда факторов

Модуль Hakuto-R M2 совершил неудачную посадку на поверхность Луны из-за совокупности ряда факторов. Об этом со ссылкой на японскую компанию ispace сообщает издание SpaceNews.

Жесткую посадку модуля в компании связывают с обстоятельствами, с которыми столкнулся лазерный дальномер. По данным ispace, прибор, предназначенный для измерения расстояния при помощи лазерного луча, был установлен правильно, однако его работоспособность в условиях Луны оказалась не такой, какую демонстрировали наземные испытания.

Причины ухудшения в работе дальномера в компании увидели в условиях на поверхности Луны, которая отражала в сторону модуля меньше света, чем рассчитывали специалисты, ухудшении характеристик прибора, связанном с движением на высокой скорости при спуске на естественный спутник Земли, и воздействии космической среды, например, вакуума или радиации. «В настоящее время мы не можем еще больше сузить круг возможных причин», — сказал топ-менеджер ispace Есицугу Хитачи.

Главный технический директор ispace Ре Уджии заметил, что в своих следующих миссиях компания рассматривает возможность усовершенствования программы наземных испытаний лазерного дальномера или его замену на другой прибор.

Ранее ispace сообщила, что Hakuto-R M2 совершил неудачную посадку на поверхность Луны из-за задержек в получении данных лазерным дальномером.