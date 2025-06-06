Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:55, 6 июня 2025Наука и техника

ispace рассказала о причине неудачной посадки Hakuto-R M2 на Луну

ispace: Модуль Hakuto-R M2 жестко сел на Луну из-за задержки с получением данных
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Eugene Hoshiko / AP

Модуль Hakuto-R M2 совершил неудачную посадку на поверхность Луны из-за задержек в получении данных лазерным дальномером. Об этом на своем сайте рассказала японская компания ispace.

Связь с посадочным аппаратом оборвалась, когда он находился на высоте около 20 километров над поверхностью Луны. «Основываясь на данных, доступных сейчас, можем подтвердить следующее. Произошли задержки с получением актуальных данных на установленном на модуле лазерном дальномере. Из-за этого модуль не смог совершить эффективное снижение и достичь необходимой скорости для запланированного прилунения», — заявили в компании.

В ispace пообещали изучить полученную с Hakuto-R M2 телеметрию и уточнить природу возникших неполадок. Миссию на Луну в компании из-за отсутствия связи с аппаратом объявили завершенной.

Материалы по теме:
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025
«Нас будет трудно догнать» Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
«Нас будет трудно догнать»Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
20 декабря 2024

Ранее компания сообщала, что модуль Hakuto-R M2 приготовился 5 июня в 22:17 московского времени совершить мягкую посадку на Луну.

Ракета Falcon 9 с аппаратом Hakuto-R M2 стартовала с площадки комплекса 39A в Космическом центре имени Джона Кеннеди в штате Флорида (США) 15 января.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны России отчитались о массированном ударе по Украине в ответ на теракты

    Определен ускоряющий накопление жира компонент пищи

    Военблогер рассказал о перспективах ВС России на гуляйпольском направлении

    Россияне захотели работать под руководством ИИ

    Продажи одного вида машин в России рухнули

    Первый пингвиненок-крымчанин попал на видео в российском парке

    Трампа и Маска уличили в срежиссированности конфликта

    В Госдуме высказались о новой тактике ВС России не штурмовать крупные города

    Канцлер Германии прокомментировал возможный выход США из НАТО

    Россиянка с ребенком-инвалидом оказалась в кишащем клопами спецкупе поезда в Крым

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости