SpaceNews: Японский модуль Hakuto-R M2 приготовился совершить посадку на Луну

Модуль Hakuto-R M2 приготовился в четверг, 5 июня, в 22:17 московского времени совершить посадку на Луну. Об этом со ссылкой на японскую компанию ispace сообщает издание SpaceNews.

Мягкую посадку планируется совершить в Море Холода в точке с координатами 60,5 градуса северной широты и 4,6 градуса западной долготы.

По словам гендиректора ispace Такеши Хакамада, возглавляемая им компания рассматривает посадку на Луну в качестве одного из этапов построения системы, в которой Земля и ее естественный спутник окажутся экономически и социально связанными. «Мы твердо верим, что это начинание и его долгосрочный успех будут способствовать тому, чтобы сделать жизнь на Земле устойчивой для всего человечества», — сказал руководитель.

В марте ispace сообщала, что Hakuto-R M2 должен совершить высадку на Луну 5 июня в 22:24 московского времени.

В феврале издание SpaceNews рассказало, что посадочный модуль Hakuto-R M2 (Resilience) японской компании ispace совершил облет Луны.

Ракета Falcon 9 с аппаратом Hakuto-R M2 стартовала с площадки комплекса 39A в Космическом центре имени Джона Кеннеди в штате Флорида (США) 15 января.