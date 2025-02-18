Японский модуль Hakuto-R облетел Луну

Посадочный модуль Hakuto-R японской компании ispace облетел Луну

Посадочный модуль Hakuto-R2 (Resilience) японской компании ispace успешной совершил облет Луны. Об этом сообщает издание SpaceNews.

По данным на 14 февраля аппарат находился на высоте 8400 километров от поверхности Луны.

«Я полностью уверен в посадочном модуле Resilience, который уверенно достигает поставленных целей и находится на пути к успеху, а также в наших сотрудниках, которые тщательно подготовились к этому впечатляющему облету Луны», — заявил основатель и генеральный директор ispace Такеши Хакамада.

Ракета Falcon 9 с аппаратом Hakuto-R стартовала с площадки комплекса 39A в Космическом центре имени Джона Кеннеди в штате Флорида (США) 15 января.

Посадка модуля Hakuto-R на поверхность Луны ожидается в мае.