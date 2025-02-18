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06:31, 18 февраля 2025Наука и техника

Японский модуль Hakuto-R облетел Луну

Посадочный модуль Hakuto-R японской компании ispace облетел Луну
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Firefly Aerospace

Посадочный модуль Hakuto-R2 (Resilience) японской компании ispace успешной совершил облет Луны. Об этом сообщает издание SpaceNews.

По данным на 14 февраля аппарат находился на высоте 8400 километров от поверхности Луны.

«Я полностью уверен в посадочном модуле Resilience, который уверенно достигает поставленных целей и находится на пути к успеху, а также в наших сотрудниках, которые тщательно подготовились к этому впечатляющему облету Луны», — заявил основатель и генеральный директор ispace Такеши Хакамада.

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Ракета Falcon 9 с аппаратом Hakuto-R стартовала с площадки комплекса 39A в Космическом центре имени Джона Кеннеди в штате Флорида (США) 15 января.

Посадка модуля Hakuto-R на поверхность Луны ожидается в мае.

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