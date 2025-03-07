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10:24, 7 марта 2025Наука и техника

Стал известен срок высадки японского модуля Hakuto-R M2 на Луну

ispace: Модуль Hakuto-R M2 совершит посадку на Луну 5 июня
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Reuters

Модуль Hakuto-R M2 должен совершить высадку на Луну 5 июня в 22:24 московского времени. Соответствующий срок высадки аппарата стал известен из сообщения японской компании-разработчика ispace.

Прилунение модуля ожидается в северной части Моря Холода. В случае возникновения необходимости имеются три альтернативных места посадки, которая возможна в период с 6 по 8 июня.

«По сравнению с миссией 1, миссия 2 проходит так гладко, как и ожидалось с момента запуска, что является доказательством того, что специалисты по эксплуатации миссии провели тщательную подготовку. Я считаю, что опыт и знания предыдущей миссии были использованы с пользой», — сказал основатель и генеральный директор ispace Такеши Хакамада.

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В феврале издание SpaceNews сообщило, что посадочный модуль Hakuto-R M2 (Resilience) японской компании ispace совершил облет Луны.

Ракета Falcon 9 с аппаратом Hakuto-R M2 стартовала с площадки комплекса 39A в Космическом центре имени Джона Кеннеди в штате Флорида (США) 15 января.

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