Каллас допустила присоединение Канады к Европейскому союзу из-за Арктики

Глава евродипломатии Каллас заявила, что Канада может присоединиться к ЕС

Канада может присоединиться к Европейскому союзу (ЕС), поскольку она граничит с ним в Арктике. Об этом в интервью агентству Bloomberg заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

«Знаете, мне задали вопрос о том, что Канада хочет присоединиться к ЕС. Я ответила, что препятствием может стать то, что она не находится в Европе географически. Но у них есть ответ на это: Арктика, мы граничим через Арктику», — сказала она.

В апреле издание Politico писало, что вступление Канады в ЕС не является невозможным сценарием, поскольку их объединяет множество общих интересов, включая тесные экономические взаимоотношения и вызовы, связанные с политикой новой американской администрации во главе с Дональдом Трампом.

Ранее Каллас заявила, что Евросоюз может принять 18-й пакет санкций против России до конца июня. По ее словам, в Брюсселе рассматривают вопрос о снижении потолка цен на российскую нефть, несмотря на то что стоимость углеводородов пошла вверх из-за боевых действий на Ближнем Востоке.

