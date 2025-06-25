Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:08, 25 июня 2025Мир

Каллас допустила присоединение Канады к Европейскому союзу из-за Арктики

Глава евродипломатии Каллас заявила, что Канада может присоединиться к ЕС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Канада может присоединиться к Европейскому союзу (ЕС), поскольку она граничит с ним в Арктике. Об этом в интервью агентству Bloomberg заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

«Знаете, мне задали вопрос о том, что Канада хочет присоединиться к ЕС. Я ответила, что препятствием может стать то, что она не находится в Европе географически. Но у них есть ответ на это: Арктика, мы граничим через Арктику», — сказала она.

В апреле издание Politico писало, что вступление Канады в ЕС не является невозможным сценарием, поскольку их объединяет множество общих интересов, включая тесные экономические взаимоотношения и вызовы, связанные с политикой новой американской администрации во главе с Дональдом Трампом.

Ранее Каллас заявила, что Евросоюз может принять 18-й пакет санкций против России до конца июня. По ее словам, в Брюсселе рассматривают вопрос о снижении потолка цен на российскую нефть, несмотря на то что стоимость углеводородов пошла вверх из-за боевых действий на Ближнем Востоке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Триумф для Трампа и провал для Украины». В Гааге проходит саммит НАТО. Чтоб этом известно прямо сейчас?

    Россияне массово отвернулись от льготной ипотеки

    В коммюнике НАТО смягчили критику в адрес России

    Известная телеведущая прокомментировала слухи о романе с Тимуром Соловьевым

    Раскрыты темы давящих на чувства звонков семьям пленных российских бойцов СВО с Украины

    На Западе высмеяли пиджак «мелкого нытика» Зеленского

    Российского ученого и сооснователя «Диссернета» приговорили за перевод тысячи рублей

    Военблогер рассказал о переброске в Сумскую область «пожарной команды» ГУР Украины

    В России рассказали об ожиданиях от саммита НАТО

    Пельш заступился за пошутившую о Рогозине команду КВН

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости