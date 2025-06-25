Лукашенко пообещал посетить «очень горячую» страну в Латинской Америке

Президент Белоруссии Лукашенко пообещал найти время для визита на Кубу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что найдет время для визита в «очень горячую» Кубу. Его слова приводит РИА Новости.

«Я заверяю вас, что я не забыл об обещании посетить Кубу. Я постараюсь найти такую возможность в будущем и приехать к вам, в вашу солнечную, во всех смыслах теплую страну, даже очень горячую», — заявил белорусский лидер на встрече с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом.

Лукашенко добавил, что в Белоруссии готовы к открытому и честному диалогу с Кубой и к совместным шагам, которые способствовали бы обеспечению социально-экономической стабильности в обеих странах. Президент Белоруссии заверил, что республика сделает все, что может, для кубинского народа и Кубы.

Ранее Лукашенко обсудил со спецпосланником США по Украине Китом Келлогом санкции против Минска, отношения РФ и Китайской народной демократической республики (КНР), а также украинский конфликт.