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17:29, 25 июня 2025Ценности

Мастер по маникюру не явилась на подготовку невесты к свадьбе с миллиардером Безосом

Мастер по маникюру Шелтон не явилась на подготовку Санчес к свадьбе с Безосом
Мария Винар
Лорен Санчес

Лорен Санчес. Фото: Danny Moloshok / Reuters

Невеста американского миллиардера Джеффа Безоса, репортерша Лорен Санчес, столкнулась с неприятным инцидентом перед свадьбой. Об этом сообщает Daily Mail.

Папарацци сфотографировали внештатного гида Беатрис Бавато, которая встречала в аэропорту Венеции гостей и организаторов свадьбы знаменитостей. Во время съемки женщина держала в руках планшет со списком, в котором были указаны имена и номера рейсов. В перечне присутствовала известный мастер по маникюру Ирам Шелтон, работавшая с такими звездами как Джиджи Хадид, Хайди Клум и Кара Делевинь. На размещенном кадре, который оказался в распоряжении журналистов портала, рядом с ее именем была заметка с надписью «не явилась». Редакторы предположили, что она должна была прилететь на подготовку Санчес к свадьбе.

Ранее сообщалось, что Безос и Санчес официально поженятся 27 июня. Перед торжеством знаменитости устроили полуголую пенную вечеринку. Уличные фотографы запечатлели знаменитостей и их гостей на суперъяхте одного из богатейшей людей мира под названием «Кору», которая была пришвартована у берегов острова Црес в Хорватии.

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