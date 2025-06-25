Место ликвидации украинских агентов в Подмосковье попало на видео

ФСБ показала видео с места ликвидации агентов Украины, планировавших теракт

ФСБ показала видео с места ликвидации украинских агентов, планировавших теракт в отношении российского военного. Запись опубликовало РИА Новости.

На кадрах виден нейтрализованный мужчина. Кроме того, показана оперативная съемка, предшествующая финальной части операции.

Ранее стало известно, что в Подмосковье сотрудники ФСБ ликвидировали двоих россиян, которые достали бомбу из схрона и планировали ее использовать для теракта в отношении военного. Возбуждено дело по пункту «а» части 3 статьи 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ.

