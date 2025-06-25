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00:10, 26 июня 2025Бывший СССР

Молдавию уличили в подготовке к войне

Социолог Бобкова заявила, что Молдавия готовится к войне
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетУчения НАТО:

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Молдавия готовится к войне. Об этом РИА Новости рассказала директор центра изучения миротворчества Приднестровского госуниверситета Елена Бобкова.

Она обратила внимание, что правительство Молдавии утвердило законопроект, расширяющий полномочия минобороны. В частности, военное ведомство сможет координировать действия полиции и иных гражданских силовых служб.

Эксперт также указала, что в стране проводится большое количество военных учений, в том числе со странами НАТО. По мнению социолога, власти будут сформировать образ врага в лице России и Приднестровья. В результате, предупредила Бобкова, внутренняя ситуация начнет обостряться, а агрессия во внешней политике — нарастать.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Москве агентов молдавской разведки. Как выяснили силовики, шпионы выполняли задание, направленное против безопасности России.

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