Молдавию уличили в подготовке к войне

Социолог Бобкова заявила, что Молдавия готовится к войне

Молдавия готовится к войне. Об этом РИА Новости рассказала директор центра изучения миротворчества Приднестровского госуниверситета Елена Бобкова.

Она обратила внимание, что правительство Молдавии утвердило законопроект, расширяющий полномочия минобороны. В частности, военное ведомство сможет координировать действия полиции и иных гражданских силовых служб.

Эксперт также указала, что в стране проводится большое количество военных учений, в том числе со странами НАТО. По мнению социолога, власти будут сформировать образ врага в лице России и Приднестровья. В результате, предупредила Бобкова, внутренняя ситуация начнет обостряться, а агрессия во внешней политике — нарастать.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Москве агентов молдавской разведки. Как выяснили силовики, шпионы выполняли задание, направленное против безопасности России.