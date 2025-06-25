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15:08, 25 июня 2025Ценности

Молодежь начала готовить наряды для Третьей мировой войны

Metro: Молодежь начала показывать наряды для Третьей мировой войны в TikTok
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: AlexanderLipko / Shutterstock / Fotodom

Молодежь принялась готовить образы для Третьей мировой войны на фоне угрозы ее начала. Ролики, на которые обратили внимание в Metro, опубликованы в TikTok.

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Пользователи сети начали публиковать видео, в которых в шуточной форме демонстрируют свою подготовку к предполагаемому военному конфликту. В частности, многие зумеры показывали наряды для Третьей мировой. Так, некоторые позировали в камуфляжной одежде, а другие выбирали предметы гардероба в цвете хаки.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров высказался о начале Третьей мировой войны. «Сейчас уже стало таким будничным говорить о возможности начала Третьей мировой войны. И это особенно печально, когда реваншистские, агрессивные, воинствующие настроения вновь полностью возвращаются в европейские страны», — отметил дипломат.

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