Мужчинам раскрыли необычный предвестник болезней сердца

Кардиолог Васильева назвала импотенцию предвестником болезней сердца у мужчин

Кардиолог Ирина Васильева заявила, что у мужчин за несколько лет до появления проблем с сердцем может возникнуть один необычный симптом. Его она раскрыла в своем Telegram-канале.

Васильева назвала предвестником болезней сердца у мужчин эректильную дисфункцию. Она может возникнуть на три-пять лет раньше проблем с сердечно-сосудистой системой. При этом врач подчеркнула, что данный симптом не всегда означает, что в будущем обязательно появятся какие-либо патологии сердца, но иногда он служит красноречивым сигналом.

Как пояснила медик, проблемы с потенцией наступают из-за эндотелиальной дисфункции и атеросклеротических изменений в сосудах полового органа, которые в три раза меньше в диаметре, чем коронарные артерии, питающие сердечную мышцу. Именно из-за разницы в размерах клинические проявления там возникают раньше, заключила Васильева.

Ранее кардиолог Александра Лузина объяснила рост числа заболеваний сердца у молодежи. По ее словам, это связано с нынешним образом жизни.