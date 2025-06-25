На российском кладбище нашли похожий на палец редкий гриб с неприятным запахом

На Волынском кладбище в Твери нашли похожий на палец редкий гриб с неприятным запахом — мутинус Равенеля. О находке в российском городе рассказали в группе соцсети «ВКонтакте» «Мемориал Волынский некрополь».

«Лучше его не трогать. Такой гриб раз увидишь — не забудешь. Родом он из Северной Америки. Краснокнижный и очень редкий для наших краев», — указано в подписи к фото.

Ранее в Волгоградской области обнаружили редчайшие грибы и растения. Тем временем в Пензе грибники нашли в лесу огромный трутовик и удивились его размерам.